«Esattamente un mese fa era l’ultimo giorno del governo Draghi. Conte, Berlusconi e Salvini lo facevano cadere». Inizia così il video-messaggio pubblicato dal segretario del Pd Enrico Letta sul suo profilo Twitter. «Un governo che stava in quel momento cercando di realizzare una promessa importante», prosegue. Il riferimento è alla riduzione delle tasse sul lavoro negoziata con i sindacati, così da garantire una mensilità in più alla fine dell’anno a «tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori». Una proposta formulata per combattere il carovita. Chi ha fatto cadere l’esecutivo, dunque, ha avuto una «grande responsabilità. Noi crediamo che un mese dopo la memoria degli italiani non abbia cancellato tutto questo e siamo qui a ricordarlo a tutti»: per «tornare al voto», infatti, ha «impedito» la realizzazione del progetto, a detta del segretario del Pd. Ma l’idea è tutt’altro che accantonata. «Se vinceremo le elezioni, una mensilità in più alla fine dell’anno per lavoratrici e lavoratori» è la promessa elettorale e il «cuore del programma» dem.

La replica di Conte

Ma il leader 5 stelle non ha intenzione di incassare il colpo in silenzio. «Caro Enrico, possiamo anche illuderci che con Draghi “sarà tre volte Natale e festa tutto il giorno”», è la risposta di Giuseppe Conte su Twitter. «Esci dalla nostalgia, la realtà dell’agenda Draghi sono 6 euro in più al mese per i lavoratori a più basso reddito. Due colazioni al bar», conclude.

