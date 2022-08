Turchia, un camion si schianta contro la folla: 16 morti e decine di feriti – Il video

C’è stato anche un altro incidente nella provincia di Gaziantep. Sono almeno 31 le vittime in totale

Un camion si è schiantato contro la folla nel distretto di Derik di Mardin, in Turchia, per un problema ai freni. Sono 16 le vittime e 29 i feriti. A darne notizia su Twitter è il ministro della Salute turco Fahrettin Koca, che ha detto: «8 feriti sono ricoverati in condizioni critiche».

In un incidente precedente, avvenuto nella provincia Sud-orientale di Gaziantep, 15 persone sono morte e 22 sono rimaste ferite dopo che un’ambulanza, un’autopompa e un’auto con a bordo un gruppo di giornalisti (che si erano recati sul luogo di un altro incidente) sono stati travolti da un pullman che viaggiava sulla stessa carreggiata, secondo quanto riferito dal governatore regionale Davut Gul. Sono quindi almeno 31 persone sono morte nei due incidenti stradali avvenuti a poche ore di distanza.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: