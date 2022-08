Roma, Belotti «tifa» Cremonese… ma solo sul mercato

La seconda giornata di Serie A metterà di fronte Roma e Cremonese. Sul campo sembrerebbe non esserci storia, ma in sede di calciomercato tra le due società c’è un ottimo rapporto. Una collaborazione che questa estate ha già favorito il trasferimento definitivo di due giovani in grigiorosso – il centrocampista Milanese e il difensore Ndiaye. Un’asse di mercato che potrebbe avere in serbo un’altra operazione, ben più importante e con un «tifoso speciale» di nome Andrea Belotti. Ma andiamo con ordine.

Felix la chiave di volta

ANSA | L’attaccante della Roma Felix Afena Gyan nella gara di Serie A contro il Sassuolo

Il club grigiorosso vuole investire sul futuro e ha individuato nell’attaccante della Roma Felix Afena-Gyan il rinforzo giusto per l’attacco. La richiesta del gm giallorosso Tiago Pinto è di 10 milioni di euro, la Cremonese si è spinta fino a 7 milioni compresi i bonus. Una forbice di 3 milioni che potrebbe essere colmata nelle prossime ore, visto anche l’incontro di campionato che metterà le due dirigenze una accanto all’altra sulle tribune dello Stadio Olimpico. È un’operazione decisiva per le strategie della Roma, che aspetta la cessione di un attaccante per annunciare l’ingaggio di Andrea Belotti. Il problema, o meglio la scelta ponderata, è mantenere l’equilibrio tecnico ed economico della rosa. José Mourinho spinge per avere prima possibile Belotti, dall’altra parte c’è Tiago Pinto che deve tener conto del bilancio, sia per le plusvalenze che per il monte ingaggi. Prima di aggiungere serve cedere, a titolo definitivo, uno tra Felix e Shomurodov. La chiave di volta di questo giro di attaccanti passa per Cremona, per questo almeno sul mercato, l’occhio interessato del Gallo ha i colori grigi e rossi del club lombardo.

