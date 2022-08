Fiorentina, è fatta per Barak: arriva in prestito dal Verona

La lunga rincorsa della Fiorentina ad Antonin Barak dell’Hellas Verona è arrivata alla conclusione. C’è l’accordo tra i due club per il trasferimento del calciatore ceco in maglia viola. Un’operazione in prestito con diritto di riscatto – che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni sportive – per una cifra complessiva di 10 milioni di euro più 2 di bonus. Nelle prossime ore verranno formalizzati gli accordi, tra i due club e con il calciatore, azioni propedeutiche alla chiusura definitiva dell’operazione. Vincenzo Italiano così potrà contare sul centrocampista tanto richiesto in questa sessione di calciomercato. Un profilo su cui il club viola lavorava da tempo, dopo le ottime stagioni con la maglia dell’Hellas Verona.

Uno dei migliori in Serie A

ANSA | Il centrocampista Antonin Barak con la maglia dell’Hellas Verona

Antonin Barak è un centrocampista offensivo che nell’ultima, ottima, stagione dell’Hellas Verona ha collezionato 29 presenze, 11 gol e 4 assist. Numeri da attaccante, che andavano ad incrementare la stagione 2020/2021 – la prima in Serie A – da ben 7 gol. Quest’anno il campo lo ha visto con il contagocce – solo mezz’ora contro il Napoli – proprio per le questioni relative al mercato. La pista viola era ormai da settimane ben delineata. Ora è ormai tracciata, con il futuro di Antonin Barak che sarà con la nuova maglia della Fiorentina.

