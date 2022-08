Fiorentina, tutto su Barak: si cerca l’intesa con il Verona

La Fiorentina vuole chiudere il calciomercato con un colpo che cambierebbe inevitabilmente gli equilibri nel centrocampo del tecnico Vincenzo Italiano. L’allenatore viola ha infatti chiesto alla società uno sforzo per portare al Franchi Antonin Barak dell’Hellas Verona. Il centrocampista ceco nell’ultimo campionato è stato uno dei migliori elementi della formazione scaligera e, adesso, potrebbe continuare la sua crescita personale nel campionato italiano trasferendosi nel club del presidente Commisso. Fiorentina e Verona infatti hanno allacciato i contatti la settimana scorsa e, dopo la seconda giornata di campionato, è previsto un aggiornamento tra le parti per cercare di arrivare alla fumata bianca il prima possibile. La formula del trasferimento potrebbe essere quella di un prestito con diritto di riscatto, che si trasformerebbe in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. La trattativa sembra vicina alla conclusione e, in questo senso, un segnale importante potrebbe arrivare da Cioffi – tecnico del Verona – che non dovrebbe convocare il centrocampista per la sfida contro il Bologna in programma domenica 21 agosto.

L’ultima stagione di Barak

ANSA | Antonin Barak con la maglia dell’Hellas Verona

Nell’ultima stagione giocata con la maglia del Verona, Antonin Barak si è messo in mostra come uno dei migliori centrocampisti della Serie A. Sotto la guida di Igor Tudor – attuale allenatore del Marsiglia – il ceco ha totalizzato 30 presenze, in più ha realizzato 11 gol e confezionato 4 assist. Dopo Simeone e Caprari dunque, un’altra colonna della squadra potrebbe presto lasciare Verona.

