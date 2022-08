Femminicidio a Bologna, 56enne uccisa a colpi di mazza dal suo stalker

Alessandra Matteuzzi, 56 anni, è stata uccisa sotto la sua abitazione nella periferia di Bologna, in via dell’Arcoveggio, a colpi di mazza e altri oggetti contundenti. Alcuni parlano anche di martellate. Secondo quanto emerso finora, si tratterebbe di un femminicidio commesso da un uomo che la perseguitava da diverso tempo, dopo una relazione interrotta. È un ragazzo italiano, Giovanni Padovani, calciatore e modello di anni 26, riferisce Il Resto del Carlino, a cui era già stato applicato dal giudice il divieto di avvicinamento. Le prime ricostruzioni segnalano che sarebbe successo attorno alle 21:00 di ieri sera, 23 agosto, quando la donna è rincasata e si è trovata il suo carnefice ad attenderla. Lei gli avrebbe urlato di andarsene. A quel punto lui l’avrebbe trascinata sotto al portico dell’edificio per colpirla con una mazza. Sentendo le urla, un residente della palazzina ha chiamato i soccorsi. Arrivati sul luogo, gli agenti della polizia hanno trovato l’uomo e lo hanno fermato con l’accusa di omicidio. Poco prima dell’arrivo del 118, la donna è deceduta. «Sandra mi aveva detto: “se suona quel ragazzo, per favore non gli apra“», ha raccontato una vicina di casa a Il Resto del Carlino. «Quando ieri sera l’ho visto qui sotto casa, sono entrata e ho chiuso la porta perché non entrasse. Ultimamente era diventato molto insistente».

