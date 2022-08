Panico nel tunnel della Manica, passeggeri bloccati per ore: «È stato terrificante, sembrava un film apocalittico» – Il video

Le immagini delle persone che camminano per essere evacuate. I testimoni: «La gente piangeva»

Decine di persone sono rimaste bloccate per ore all’interno del tunnel della Manica dopo che un treno proveniente da Calais e diretto a Folkestone è finito in panne. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, 23 agosto. Un video mostra i passeggeri mentre vengono evacuati e camminano lungo un braccio di emergenza del tunnel che collega il Regno Unito e la Francia. Le persone sono poi state fatte salire su un treno sostitutivo e portate a destinazione nel Kent. Stando alle testimonianze raccolte dalla Bbc e dall’agenzia di stampa PA, in quelle ore si è scatenato il panico tra i presenti. «Sembrava un film apocalittico», ha detto una persona. «È stato terribile». «Sentivo qualcuno piangere, qualcuno avere attacchi di panico», ha detto un altro testimone.

