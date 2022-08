Ucraina, bombe su Zaporizhzhia nel giorno dell’indipendenza. Ucciso un dipendente della centrale nucleare

Continuano gli attacchi russi contro Zaporizhzhia. Intorno alle 4 di questa mattina (le 3 in Italia) 24 agosto – giorno in cui si celebra l’indipendenza ucraina dall’Urss – l’esercito di Mosca ha colpito le infrastrutture della città. A darne notizia è il sindaco ad interim, Anatolii Kurtiev, citato dal Kiev Independent. Non si hanno per il momento notizie di feriti o vittime. Precedentemente, un dipendente della centrale nucleare di Zaporizhzhia e il suo autista sono stati uccisi da un colpo di mortaio russo appena fuori dall’impianto. In questo caso, a darne notizia è il presidente dell’agenzia atomica ucraina Energoatom, Petro Kotin, in un’intervista al Washington Post. Vladyslav Mitin, questo il nome della vittima, è stato ucciso mentre era a bordo di un taxi e stava entrando nell’area della centrale. Oggi intanto è prevista una visita di una delegazione dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) alla centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia, che potrebbe contribuire a ridurre le tensioni: lo ha detto il portavoce del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, Ibrahim Kalin, in un’intervista alla Cnn. «Nessuno, inclusa la Russia, vuole un disastro nucleare», ha aggiunto.

