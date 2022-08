Lecce, ufficiale l’arrivo di Umtiti

Il francese si trasferisce in Salento in prestito secco fino al termine della stagione

Un colpo da top club europeo per provare a raggiungere una salvezza che sarebbe storica. Il calciomercato del Lecce ha riservato una piacevole sorpresa ai tifosi giallorossi che, dopo aver sognato per più di una settimana, adesso possono godersi realmente l’acquisto di Samuel Umtiti. Il francese arriva in prestito dal Barcellona – che pagherà l’intero ingaggio da 20 milioni lordi a stagione – con i salentini che dovranno versare nelle casse blaugrana alcuni bonus legati alle presenze del giocatore. Nella giornata di venerdì 25 agosto Umtiti sbarcherà in Puglia per svolgere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà al Lecce fino alla fine della stagione. Il trasferimento del ventottenne in Italia è stato ufficializzato da entrambi i club.

L’acquisto di Umtiti da parte del Lecce è stato ufficializzato dal club giallorosso e dal Barcellona con un comunicato. Questa la nota pubblicata dai salentini:

«L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Samuel Umtiti dal FC Barcellona. Il difensore francese campione del mondo nel 2018 arriverà a Lecce verso le ore 20 per sostenere le visite mediche»

Questo invece il comunicato pubblicato dal Barcellona:

«FC Barcelona e Unione Sportiva Lecce hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del giocatore Samuel Umtiti fino al 30 giugno 2023. Non c’è alcuna opzione di acquisto»

