Lecce, colpo dal Barcellona: vicino l’arrivo di Umtiti

Boom. A meno di due settimane dalla fine del calciomercato, il Lecce sta per piazzare un grande colpo per una neopromossa. Il club salentino è molto vicino a Samuel Umtiti, difensore centrale del Barcellona. Il calciatore francese, che ha un contratto con i blaugrana fino al 2026, arriverà in prestito. Un blitz firmato dal ds Pantaleo Corvino che è riuscito a convincere Umtiti ad accettare l’avventura italiana, dopo tanti rumors nel passato che lo avevano accostato alla Serie A.

Una bacheca da grandissimo

ANSA | Il difensore del Barcellona Samuel Umtiti

Colpo molto importante per la squadra di Baroni che potrà contare su un giocatore dal profilo internazionale per la difesa. Umtiti è arrivato al Barcellona nell’estate 2016 dopo l’esperienza al Lione, collezionando 133 presenze con i catalani. L’ultima stagione però è stata deludente, con il francese completamente fuori dal progetto di Xavi che gli ha permesso di scendere in campo una sola volta. Ma la bacheca è da grandissimo, sia con la Nazionale che con il club. Umtiti infatti ha conquistato 10 trofei in carriera: un Mondiale nel 2018 con la Francia, 2 campionati spagnoli, 3 Coppe di Spagna, 2 Supercoppe spagnole, una Coppa di Francia, una Supercoppa di Francia e un Mondiale Under 20 nel 2013. Ora la prima avventura in Serie A, per provare a salvare il neo promosso Lecce.

