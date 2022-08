Conference League, scontri tra ultrà della Fiorentina e del Twente: volano sedie e bastoni – Il video

Nella serata di ieri si sono verificati scontri tra i tifosi della Fiorentina e quelli del Twente. I viola sono ospiti a Enschede nell’est dei Paesi Bassi, dove stasera alle 21 sfideranno i padroni di casa nel ritorno dei playoff per accedere alla Conference League, la terza coppa europea per importanza, vinta l’anno scorso dalla Roma di José Mourinho. Una ventina di supporter toscani che alloggiano all’Intercity Hotel si sono trovati ad affrontare circa un centinaio di ultrà del club che milita in Eredivisie. Nel video si vedono gli olandesi lanciare sedie e altri oggetti, mentre i fiorentini rispondono con bastoni e assi di legno prima di fuggire inseguiti dai padroni di casa che salgono rapidamente le scale. Nel filmato si nota anche la presenza di alcuni agenti di polizia, che però non sono intervenuti immediatamente, probabilmente in attesa di rinforzi. Tra chi è rimasto coinvolto negli scontri – durati circa cinque minuti – si contano varie contusioni, ma nessun arresto. A Firenze i tifosi del Twente avevano sfilato per il centro storico bevendo birra nonostante il divieto di consumare alcol nei luoghi pubblici. All’arrivo allo stadio Franchi si erano avvicinati di molto ai settori dei tifosi viola, motivo per il quale la polizia li aveva caricati e condotti presso il settore ospiti.

