Ucraina, Di Maio a Kiev: previsto un incontro con Zelensky

Per il ministro degli Esteri, che si era già recato nel Paese a febbraio, è la prima visita nella capitale

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio è arrivato questa mattina nella capitale ucraina Kiev. Secondo fonti diplomatiche citate dall’Ansa, durante la sua visita Di Maio incontrerà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, e il suo omologo Dmytro Kuleba. Oltre alla capitale, il titolare della Farnesina dovrebbe recarsi anche a Irpin, sobborgo della capitale particolarmente colpito dal conflitto. Si tratta della prima visita di Di Maio a Kiev dall’inizio del conflitto, anche se il ministro degli Esteri si era già recato in Ucraina il 15 febbraio. Arrivato nella capitale ucraina, il ministro il leader di Impegno Civico è stato accolto alla stazione dall’ambasciatore italiano in Ucraina Pier Francesco Zazo. Assieme al ministro anche il capo di Gabinetto Luca Sabbatucci e il Vicario del Direttore Generale per la sicurezza della Farnesina Luca Franchetti Pardo (rispettivamente a destra e a sinistra della foto di copertina).

ANSA/ALESSANDRO DI MEO | Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio accolto dall’Ambasciatore d’Italia a Kiev, Pier Francesco Zazo al suo arrivo a Kiev in Ucraina, 24 agosto 2022.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: