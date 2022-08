Sorteggi Europa League, per la Roma Ludogorets, Betis e Helsinki. Lazio contro Feyenoord, Midtjylland e Sturm Graz

La Roma di Mourinho affronterà i bulgari del Ludogorets nel girone C dell’Europa League, insieme agli spagnoli del Real Betis, e i finlandesi dell’Helsinki. Così è stato stabilito nei sorteggi della Uefa dei gironi di Europa League di oggi, 26 agosto, a Istanbul. Alla competizione partecipano 32 squadre divise in 8 gruppi di 4 squadre, in base alle linee del Comitato Competizioni per Club. Tra le regole c’è quella secondo cui i team dello stesso Paese non possono giocare nello stesso gruppo o in contemporanea, così come in Champions League. La Lazio, invece, affronterà gli olandesi del Feyenoord nel gruppo F, nel quale fanno parte i danesi del Midtjylland e gli austriaci dello Sturm Graz.

Tutti i gironi

I gironi estratti a sorteggi per l’Europa League sono:

Gruppo A: Arsenal; PSV; Bodo/Glimt; Zurigo

Gruppo B: Dinamo Kiev; Rennes; Fenerbahce; AEK Larnaca

Gruppo C: Roma ; Ludogorets; Betis; HJK Helsinki

Gruppo E: Manchester United; Real Sociedad; Sheriff; Omonia Nicosia

Gruppo F: Lazio , Feyenoord; Midtjylland; Sturm Graz

Gruppo H: Stella Rossa; Monaco; Ferencvaros; Trabzonspor

La finale

La prima squadra classificata accederà direttamente agli ottavi di finale, mentre la seconda di ogni gruppo andrà ai play-off contro le terze della Champions. La terze classificate di ogni gruppo, invece, giocheranno i play-off contro le seconde dei gironi di Conference League per andare agli ottavi della terza coppa. La finale di Europa League si terrà il 31 maggio 2023 alla Puskas Arena, a Budapest.

