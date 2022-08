Caso Pogba, indaga anche la procura di Torino: aperto un fascicolo dopo la denuncia alle autorità francesi

La procura di Torino ha avviato un procedimento sul caso del calciatore bianconero Paul Pogba. Non si conoscono i dettagli della questione al vaglio della magistratura piemontese, così come rimangono ignote le eventuali ipotesi di reato. E’ tuttavia plausibile che ci sia un collegamento con la denuncia che il centrocampista ha già presentato alle autorità francesi: quella di essere vittima di un ricatto. Gli avvocati Yeo Moriba e l’agente del giocatore, Rafaela Pimenta, hanno parlato di «minacce e tentativi di estorsione da parte di una banda organizzata ai danni» di Paul Pogba. Una lunga serie di intimidazioni iniziata, secondo quanto ha rivelato Franceinfo, a fine marzo a Lagny-sur-Marne. Pogba sarebbe stato sequestrato in una casa, alla presenza di due uomini armati e incappucciati, e una banda gli avrebbe chiesto 13 milioni di euro a titolo di pagamento per i servizi resi al giocatore da quando aveva 13 anni. Pogba ha detto di avere visto i ricattatori ad aprile a Manchester e a luglio fuori dal centro di allenamento della Juve.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: