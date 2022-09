Juventus, colpo di scena Arthur: andrà al Liverpool

Il brasiliano è volato in Inghilterra insieme al suo agente per svolgere le visite mediche con i Reds

Nelle ultime ore di calciomercato, la Juventus è riuscita a piazzare anche l’esubero che sembrava il più complicato da sistemare. Il brasiliano Arthur infatti è pronto a lasciare l’Italia per provare a rilanciarsi e trovare continuità in Premier League. Il centrocampista e i bianconeri sono riusciti a raggiungere un’intesa con il Liverpool che, già nella giornata di giovedì 1 settembre, accoglierà il giocatore ad Anfield. Il centrocampista ha già lasciato l’Italia insieme al suo agente. I Reds hanno raggiunto l’accordo con il club di Agnelli sulla base di un prestito con diritto di riscatto. A Torino si liberano così di uno degli ingaggi più importanti della rosa di Allegri almeno fino al prossimo giugno.

ANSA | Arthur in partenza per Liverpool insieme al suo procuratore Federico Pastorello

Altri movimenti

ANSA | Leandro Paredes con la maglia del Paris Saint-Germain

A prendere il posto di Arthur nella rosa bianconera sarà Leandro Paredes, che non vede l’ora di iniziare la sua nuova avventura da juventino. L’argentino ha assistito allo Stadium alla vittoria con lo Spezia ed è già pronto a scendere in campo con la squadra per iniziare ad allenarsi agli ordini di Allegri. L’ex PSG non condividerà lo spogliatoio con Nicolò Rovella: il centrocampista si è trasferito in prestito secco al Monza.

