Juventus, adesso sì: è fatta per Leandro Paredes

La Juventus mette a segno l’acquisto del centrocampista tanto rincorso durante tutta l’estate di calciomercato. Dopo una lunga telenovela, è fatta per l’arrivo di Leandro Paredes alla Juventus. Nella serata di martedì 30 agosto, la Juventus e il PSG hanno trovato l’accordo economico per il passaggio in bianconero dell’argentino. Una via di mezzo tra le richieste dei francesi e quelle del club di Torino: sarà un prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro più 5 di bonus. Un prestito che diventerà obbligo al concretizzarsi di determinate condizioni sportive. Un’opzione che il PSG ha imposto di inserire all’interno dell’operazione, prima di dare l’ok al trasferimento

Mercoledì in Italia

ANSA | Leandro Paredes con la maglia del PSG durante una gara di Ligue 1

Le visite mediche sono state programmate per la mattinata di mercoledì 31 agosto, a Parigi, per accorciare i tempi lunghi di un transfer internazionale. Espletate tutti gli obblighi, Paredes volerà direzione Torino dove è atteso in serata per la firma sul contratto. Un colpo fortemente richiesto da Massimiliano Allegri, che ha atteso fino al penultimo giorno di calciomercato per avere il regista della sua Juventus. Ma ormai da settimane era chiaro come l’argentino volesse solo la Juventus e a Parigi fosse un corpo estraneo, con la testa già a Torino.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: