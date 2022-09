Calenda contro Repubblica: «Ha ignorato la manifestazione del Terzo Polo a Milano»

Il leader di Azione Carlo Calenda contro La Repubblica. Su Twitter l’ex ministro dello Sviluppo ha attaccato il giornale diretto da Maurizio Molinari, “colpevole” di non aver parlato della manifestazione del Terzo Polo a Milano. «Ieri a Milano con seimila persone, tre ministre del governo Draghi e Renzi abbiamo lanciato un progetto politico per dare una casa a liberali, riformisti e popolari. Repubblica nazionale ha deciso di non darne notizia. Complimenti a Molinari. Giornalismo obiettivo». E ancora: «La maledizione di questo paese. Ogni volta, durante le elezioni, quando più è importante la funzione dei media, smettono di informare e iniziano a fare campagna elettorale. A Roma è andata esattamente allo stesso modo. Andiamo avanti».

