Mondiali di pallavolo maschile, l’Italia vola ai quarti di finale: battuta Cuba in 4 set

Gli azzurri della pallavolo battono Cuba e volano ai quarti di finali. Nell’Arena Stozice di Lubiana il team di Fefè De Giorgi si è guadagnato il lasciapassare per i quarti di finale nei Mondiali di volley maschile 2022. Ora per l’Italvolley la prossima sfida sarà con la squadra vincitrice del match tra Francia e Giappone, previsto per il prossimo 5 settembre. Dopo aver battuto Canada, Turchia e Cina, gli azzurri hanno dato prova di grande tenacia battendo i cubani tre set a uno: 25-21, 21-25, 26-24, 25-18. Poche ore fa la prima squadra a conquistarsi i quarti di finale è stata la Slovenia vincendo tre set a uno contro la Germania. E fu proprio contro la Slovenia che lo scorso anno gli azzurri di Fefè de Giorgi vinsero gli Europei di volley per la settima volta. Per la volata ai quarti il team azzurro si è messo nelle mani del capitano Simone Giannelli, in diagonale con l’opposto Yuri Romanò. De Giorgi ha potuto contare sugli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, sui centrali Gianluca Galassi e Simone Anzani e sul libero Fabio Balaso. L’Italvolley è riuscita a tenere testa al colosso centrale cubano Robertlandy Simone e su Herrera Yant, due giganti che hanno conquistato l’ultimo scudetto a Civitanova.

