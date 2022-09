Il futuro dei vaccini anti Covid, Fauci insiste: «Ne faremo uno all’anno aggiornato, come per l’influenza»

Vaccinarsi contro Covid-19 ogni anno dovrà diventare presto un’abitudine. Così il consigliere medico uscente della Casa Bianca, Anthony Fauci, parla della futura strategia da adottare contro il virus. «A meno che non arrivi una nuova variante imprevedibile che scompiglia i programmi, in linea di massima la nuova strategia della Casa Bianca per la prevenzione di una nuova pandemia causata da Sars-Cov2 consiste nella cadenza annuale della vaccinazione come per l’influenza». L’esperto ha poi continuato parlando della necessità di un aggiornamento: «Il vaccino per il Covid-19 verrebbe così sempre aggiornato per prevenire la diffusione dei nuovi virus che circoleranno ogni anno come nel caso dell’influenza», ha spiegato. Riguardo ai vaccini fino a questo momento in commercio il virologo Fauci però rassicura: «Nell’evoluzione della variante Omicron in varie sotto-varianti, si è visto che i booster vaccinali autorizzati, che si basavano sulla formula del vaccino originale contro il Covid, hanno dimostrato di funzionare piuttosto bene nel ricostituire l’immunità ottenuta con le inoculazioni precedenti, che stava invece scemando». Lo scienziato, che pochi mesi fa aveva annunciato di aver contratto il virus, nell’ultimo periodo ha più volte ribadito di come la pandemia da Covid-19 non sia affatto terminata e di come «il pericolo inverno» non vada sottovalutato.

