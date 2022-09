Conte: «Meloni vuole abolire il reddito di cittadinanza? Guadagna 500 euro al giorno, vuole la guerra civile?»

«Giorgia Meloni da anni guadagna 500 euro al giorno pagati dai cittadini. Oggi vuole togliere 500 euro al mese del reddito di cittadinanza. Vuole la guerra civile?». Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte in un’intervista rilasciata a Rainews24 va all’attacco della presidente di Fratelli d’Italia. E spiega: «Sto semplicemente prevedendo cosa accadrebbe, come reagirebbe la gente togliendo il reddito di cittadinanza». Mentre sull’allarme democratico lanciato dal leader del Pd Letta l’ex Avvocato del Popolo è scettico: «Non userei questi toni, l’Italia è una democrazia è avanzata e solida. Ma c’è da distinguere tra i programmi, quelli della destra sono inadeguati e insufficienti, come lo sono quelli di altre forze politiche del resto».

