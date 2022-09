L’aereo Milano-Palermo perde il contatto radio: intervengono gli Eurofighter, poi il ripristino delle comunicazioni

Due Eurofighter dell’Aeronautica militare sono decollati ieri per identificare un aereo Airbus 319 in volo sulla tratta Milano Malpensa – Palermo. Durante la rotta l’aereo aveva perso momentaneamente i contatti radio con l’Enav. L’ordine di decollo immediato è arrivato dal Caoc (Combined Air Operation Centre) di Torrejon in Spagna. In coordinamento con il Comando Operazioni Aerospaziali (Coa) di Poggio Renatico e gli enti della Forza Armata deputati alla sorveglianza dello spazio aereo nazionale e Nato. Durante la fase di avvicinamento l’Airbus ha ripristinato le comunicazioni radio. I due caccia hanno scortato il velivolo e poi sono rientrati a Trapani.

