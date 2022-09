Finisce il sogno di Sinner: fuori contro Alcaraz agli Us Open dopo 5 ore di match – Il video

Il tennista Jannik Sinner non ce la fa ad approdare alle semifinali degli Us Open di Tennis. Dopo un match maratona di oltre 5 ore, l’altoatesino ha ceduto al baby fenomeno spagnolo Carlos Alcaraz con il punteggio di 6-3, 6-7, 6-7, 7-5, 6-3 in una partita che rimarrà nella storia (nessuno aveva mai giocato oltre le 2.30 di notte allo US Open). Alcaraz nel penultimo atto di Flushing Meadows affronterà l’americano Tiafoe, vittorioso ai quarti contro Rublev. Ieri Ruud ha eliminato l’altro italiano in gara, Matteo Berrettini.

