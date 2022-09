«God save the King»: come cambia l’inno nazionale del Regno Unito dopo la morte di Elisabetta II

L’inno nazionale del Regno Unito cambia dopo la morte di Elisabetta II. Visto che il nuovo re è Carlo d’Inghilterra, la parola “Queen” sarà sostituita da “King” e tutti i pronomi saranno declinati al maschile. L’inno sarà declamato pubblicamente in via ufficiale durante la proclamazione. Il Guardian ha pubblicato un video che mostra la folla che si è riunita ieri sera davanti a Buckingham Palace proprio per cantare le due versioni dell’inno. La prima per dire addio alla regina, la seconda per salutare il nuovo re. L’inno si suona dal 1744 e viene adottato anche da alcune nazioni del Commonwealth e dai territori inglese oltreoceano. L’ultima volta che venne suonato «God save the King» fu nel 1951 in occasione di un incontro amichevole di calcio tra Inghilterra – Austria. A regnare era Giorgio VI che morì nel febbraio successivo. Dal 1952 ai giorni nostri si suona «God Save The Queen».

