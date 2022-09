Varese, cerca di uccidere la madre 92enne e poi si suicida: la donna è gravissima

Avrebbe prima accoltellato la madre 92enne e poi si sarebbe gettato dal sesto piano. Mario Ranza, pensionato di 68 anni, è morto all’impatto con il terreno, la donna, invece, è ricoverata in ospedale in gravissime condizioni. È successo tutto nella mattinata di oggi, 11 settembre, nella palazzina di Gallarate, in provincia di Varese, dove i due vivevano insieme. Sono ancora da chiarire le motivazioni di questo gesto. Stando alle prime informazioni raccolte, sembra che l’uomo avrebbe tentano prima di soffocare la madre e poi l’ha ferita con delle coltellate, per poi gettarsi dal balcone nel vuoto. A dare l’allarme sono stati i vicini di casa che hanno sentito il rumore della caduta. Quando sono arrivati i carabinieri, la donna aveva diverse ferite da coltello sul corpo.

