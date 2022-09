Il fact-checking sulle 14 dichiarazioni del confronto tra Meloni e Letta

Nel pomeriggio del 12 settembre, la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni e il segretario del Partito democratico Enrico Letta si sono confrontati in una diretta video sul sito del Corriere della Sera, moderata dal direttore Luciano Fontana, in vista delle elezioni del 25 settembre. Abbiamo verificato 14 dichiarazioni, sette di Meloni e sette di Letta, per controllare quante delle cose dette dai due leader corrispondono al vero e quante no. Non sono mancati errori, omissioni ed esagerazioni.

La versione originale di questo articolo è stata pubblicata lunedì 13 settembre 2022 sul sito di Pagella Politica. Clicca qui per scoprire tutti i fact-checking, divisi per politici e partiti.