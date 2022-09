Vertice Xi-Putin a Samarcanda, le paure cinesi sull’Ucraina e l’attacco russo agli Usa su Taiwan: cosa si sono detti

«I tentativi di creare un mondo unipolare» da parte dell‘Occidente «hanno assunto forme assolutamente orribili» ha detto il presidente russo Vladimir Putin nel primo incontro fuori dalla Cina da quando è scoppiata la pandemia di Covid con l’omologo cinese Xi Jinping. Il leader del Cremlino ha anche detto che comprende «le preoccupazioni della Cina sulla questione ucraina» e che «chiarirà la posizione russa» in merito. Il presidente russo ha quindi menzionato le recenti tensioni tra la Cina e gli Usa riguardo la visita della speaker della Camera dei rappresentanti Usa Nancy Pelosi all’isola di Taiwan, formalmente indipendente ma che Pechino considera parte del proprio territorio. La Russia è «fermamente impegnata» nel riconoscimento del principio di una sola Cina e condanna «le provocazioni degli Usa a Taiwan» ha detto Putin a Xi. Dal suo canto, la Cina è pronta a lavorare con la Russia «come tra grandi potenze» ha risposto il leader di Pechino, aggiungendo che la Cina vuole portare «stabilità ed energia positiva in un mondo caotico». I due, assieme ai rispettivi ministri degli esteri Wang Yi e Serghei Lavrov, si sono incontrati oggi a Samarcanda, in Uzbekistan, sede del summit dei Paesi della Sco, l’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai che raccoglie otto Paesi asiatici: Cina, Russia, Pakistan, India, Tagikistan, Kirghizistan e Kazakistan, e l’Uzbekistan, in quest’occasione paese ospitante. L’incontro era stato anticipato dal Wall Street Journal a metà agosto. La notizia ha avuto ampia rilevanza sui media russi, ma molto meno su quelli cinesi, che hanno parlato del faccia a faccia solo pochi minuti prima del suo inizio. La Sco è organizzazione intergovernativa per la mutua sicurezza e la cooperazione politica ed economica. Dell’associazione fanno parte il Paese ospitante, così come Cina, Russia, Pakistan, India, Tagikistan, Kirghizistan e Kazakistan.

La telefonata di giugno

I due leader avevano interloquito telefonicamente a metà giugno. Nel corso del colloquio i due avevano rinnovato la promessa di «continuare a sostenersi a vicenda su questioni riguardanti gli interessi fondamentali e le principali preoccupazioni come la sovranità e la sicurezza». In quell’occasione Mosca aveva riferito che le relazioni tra Russia e Cina «hanno raggiunto un livello senza precedenti e migliorano costantemente». Il Cremlino si era anche spinto a dire che Pechino considererebbe legittime le «azioni della Russia per la difesa dei suoi interessi nazionali», un riferimento non troppo velato all’invasione dell’Ucraina. Tuttavia, dal suo canto, la Cina era stata più cauta nelle dichiarazioni ufficiali sui media statali affermando che affermato che «tutte le parti dovrebbero spingere per una soluzione adeguata della crisi in Ucraina in modo responsabile», e rivendicando la posizione che finora assunta dal gigante asiatico, ovvero, «esprimendo giudizi in modo indipendente e promuovendo attivamente la pace nel mondo e la stabilità dell’ordine economico globale».

La prima visita all’estero di Xi Jinping dal 2020

L’occasione è la prima visita all’estero del leader cinese dall’inizio della pandemia. Xi Jinping ha fatto visita al Kazakistan prima dell’inizio dell’evento. Il Paese confina con la regione dello Xinjiang dove vive la minoranza musulmana degli uiguri il cui trattamento da parte delle autorità cinesi è stato oggetto di violazioni dei diritti umani secondo report di giornali internazionali. Il Kazakistan, inoltre, è un importante nodo per lo sviluppo della Belt and Road Initiative, un’iniziativa strategica di Pechino per migliorare i propri legami commerciali con i Paesi dell’Eurasia, soprannominata la «nuova via della seta».

