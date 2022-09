Caso Omerovic, via i dirigenti del commissariato di Primavalle: «Nuovi capi per riportare un clima adeguato»

Il dirigente del distretto di polizia di Primavalle, e il suo vice, saranno sostituiti. Lo fa sapere il Dipartimento di pubblica sicurezza, che ha preso questa decisione per riorganizzare le attività del Distretto e anche «al fine di ristabilire un clima adeguato al suo interno». Primavalle è il quartiere dove lo scorso 25 luglio si è verificato l’episodio che ha visto coinvolto Hasib Omerovic, il ragazzo caduto dalla finestra di casa sua durante una perquisizione. Per questo fatto sono indagati 4 poliziotti del distretto di Primavalle e altri 4 rischiererebbero di poter leggere il proprio nome nello stesso registro. I reati contestati agli agenti sono di tentato omicidio in concorso e falso. Come raccontato dai famigliari di Omerovic, infatti, sarebbero stati loro a spingere fuori dalla finestra Hasib. Secondo gli indagati, invece, avrebbe fatto tutto da solo.

