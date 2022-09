Alluvione Marche, i vigili del fuoco individuano il corpo di uno dei tre dispersi – Il video

I vigili del fuoco hanno individuato il corpo di uno dei tre dispersi nell’alluvione che ha colpito la zona di Senigallia nelle Marche. Il corpo, che dovrebbe essere di un uomo, è stato individuato nella zona di Serra dei Conti. Attualmente sono tre i dispersi che mancano all’appello: il piccolo Mattia, di 8 anni, Brunella Chiù, la 56enne che era in auto con la figlia, e un 47enne di Arcevia, la cui auto è stata trovata nel fiume Misa. Ieri sera la Prefettura di Ancona ha aggiornato l’elenco a 10 vittime e 3 dispersi. Alle prime si è aggiunto un 80enne, il cui cadavere è stato tratto fuori ieri pomeriggio dal fiume Esino, in un’altra parte della provincia. L’anziano non sarebbe stato trascinato via dalla piena, ma sarebbe scivolato in acqua in località Angeli di Rosora. I pompieri hanno rilasciato un video in cui si mostra il sorvolo sopra il ponte crollato sulla strada provinciale 43, nella zona di Ostra Vetere e a Cantiano.

