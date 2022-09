La visita a sorpresa di Re Carlo e del principe William alla folla in fila per l’omaggio alla Regina – Il video

In serata i nipoti parteciperanno ad una veglia attorno al feretro della regina scomparsa

Il re Carlo III e il Principe di Galles William hanno visitato a sorpresa le persone sull’Albert Embankment vicino a Lambeth Palace, che hanno fatto la fila sin dalle prime ore del mattino per rendere omaggio a sua madre. La coda per rendere omaggio ad Elisabetta II a Westminster Hall a Londra – diventata chilometrica da giorni- è stata chiusa dalle 9 fino a mezzogiorno di oggi a causa dei troppi accessi. In serata i nipoti di Elisabetta II parteciperanno ad una veglia attorno al feretro della regina scomparsa.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: