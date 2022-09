Bologna, insulti e minacce contro un banchetto di FdI: «Vi appenderemo tutti». La denuncia di Daniela Santanché – Il video

«Quale piazza preferite? Vi appenderemo tutti. Mafiosi!». Così un gruppo di ragazzi in bicicletta si è avvicinato a un banchetto di Fratelli d’Italia e ha iniziato a insultare i militanti di Giorgia Meloni. A denunciarlo è la senatrice di FdI Daniela Santanché che ha postato il video sui suoi social. «Vergogna! Siete dei camorristi», si sente ripetere più volte nel video da alcuni dei ragazzi. E ancora: «Siete delle m***e». Santanché ha riferito che i fatti sono avvenuti a Bologna e ha commentato la vicenda sul suo profilo Twitter dicendo: «Questa è la democrazia per la sinistra. Bravi i nostri militanti a non reagire». A commentare l’accaduto anche Dalila Ansalone, giovane candidata di FdI: «Non si tratta di un episodio isolato. Purtroppo a Bologna durante i nostri banchetti arrivano spesso insulti e intimidazioni, sempre e solo da parte di questi soggetti». E ha aggiunto: «Non siamo spaventati. Atti come questi ledono i principi di democrazia e rispetto».

