Funerali di Elisabetta II, al via alle 11 la cerimonia che durerà 13 ore: un milione di persone a Londra

Dopo 10 giorni di celebrazioni e omaggi, oggi, 19 settembre, per il Regno Unito è arrivato il momento del vero ultimo saluto alla regina Elisabetta II. Gli occhi di tutto il mondo saranno puntati su Londra, più precisamente sull’Abbazia di Westminster, dove alle 11 (le 12 ora italiana) inizieranno i funerali di Stato della sovrana: una cerimonia che durerà ben 13 ore. La camera ardente a Westminster Hall, rimasta aperta al pubblico per cinque giorni – si stima siano almeno 400 mila le persone che hanno reso omaggio al feretro della regina, sobbarcandosi fino a 26 ore di fila -, è stata ufficialmente chiusa, e alle 8 ora locale si sono aperte le porte dell’abbazia, che ospiterà la solenne liturgia e circa 2 mila persone. Tra loro, 500 dignitari di 200 Paesi: 100 solo i capi di Stato e di governo. Londra si è fermata per la regina: oltre a essere chiusi musei e attività commerciali, sono stati cancellati gli appuntamenti ospedalieri e gli altri funerali. La città, almeno nella sua area centrale è blindata, in attesa di un milione di persone.

Il programma

Alle 9 il Big Ben ha suonato i suoi rintocchi in maniera nitida, ma per tutta la giornata il martello della campana sarà coperto da uno spesso cuscinetto di pelle per attutire i suoi colpi in segno di rispetto per la defunta sovrana. Alle 10.44 inizierà una breve processione: la bara della regina verrà posta sul carro porta cannoni della Royal Navy, trainato da 142 marinai. A guidare la processione dietro la carrozza re Carlo III, accompagnato dalla regina consorte Camilla e seguito nell’ordine dai fratelli Anna, Edoardo e Andrea. Un passo più indietro William e Kate con al loro fianco i figli George e Charlotte. Quindi il secondogenito Harry e Meghan. Il feretro arriverà all’abbazia poco prima delle 11 e sarà trasportato all’interno. Prima dell’inizio della funzione una campana suonerà 96 rintocchi, uno per ogni anno di vita della sovrana. I funerali, trasmessi in diretta tv in tutto il mondo, saranno presieduti dal decano di Westminster e dall’arcivescovo di Canterbury.

Una volta finita la liturgia, il Regno Unito si fermerà per due minuti di silenzio, e poco dopo inizierà l’ultima processione attraverso Londra, scandita dai rintocchi del Big Ben, dall’Abbazia di Westminster all’arco di Wellington (Hyde Park Corner), attraverso il Mall, costeggiando i parchi reali e salutando Buckingham Palace. Poi, verso le 13, il feretro partirà per il castello di Windsor su un carro funebre. L’arrivo è previsto per le 15.00. Alle 16 si celebrerà, sempre in diretta tv, il servizio di benedizione finale della salma presso la St. George’s Chapel, a cui prenderanno parte 800 persone. Prima dell’ultimo inno, la corona dello Stato imperiale, lo scettro e il globo verranno rimossi dalla bara dal gioielliere della corona. Alla fine del servizio la bara verrà calata nella Royal Vault, dove sono già sepolti il marito Filippo, duca di Edimburgo, i suoi genitori e sua sorella Margaret. La cerimonia di sepoltura avverrà alle 19.30, alla presenza esclusiva dei membri della famiglia reale.

