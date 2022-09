Adinolfi sta con Putin: «Draghi all’Onu ha orrore del parere del popolo»

Il leader del Popolo della Famiglia Mario Adinolfi all’attacco di Mario Draghi e in difesa di Vladimir Putin. In un tweet pubblicato prima del discorso alla nazione dello zar, Adinolfi parla dell’annuncio della consultazione nelle regioni occupate dalla Russia: «Lo chiamano ”referendum-farsa” perché sanno che la popolazione russofona nel Donbass preferisce staccarsi da Kiev. Dicono che dobbiamo dare armi a Zelensky, affondare la nostra economia, per amore della democrazia. Ma la calpestano. Draghi all’Onu ha orrore del parere del popolo». Adinolfi corre alle elezioni del 25 settembre: è candidato con Alternativa per l’Italia.

