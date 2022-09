Guerra in Ucraina, dal 23 al 27 settembre i referendum per l’annessione in Donbass e a Cherson

Nel duecentonovesimo giorno di guerra in Ucraina, il parlamento dell’autoproclamata Repubblica di Lugansk – nell’est dell’Ucraina – ha approvato all’unanimità una legge per indire un referendum per l’annessione alla Russia. La necessità di questo passo, secondo il consiglio pubblico separatista filo-russo, come scrive la Cnn è «stata causata, tra l’altro, dagli atti di terrore da parte delle autorità ucraine e della Nato». Questa decisione fa seguito a quella presa, lunedì scorso, dal leader della vicina repubblica di Donetsk, Denis Pushilin, che aveva chiesto ai suoi colleghi di Lugansk di «fare tutto il possibile per organizzare al più presto un referendum sull’adesione delle due amministrazioni a Mosca». Richiesta ascoltata. I referendum per l’annessione alla Russia si terranno – secondo le agenzie russe – dal 23 al 27 settembre, precisando che i presidenti delle due regioni orientali dell’Ucraina hanno già firmato il provvedimento per la convocazione del voto. Un referendum sull’annessione alla Russia si svolgerà nella regione di Cherson e a Zaporizhzhia. Ad annunciarlo sono i rispettivi capi dell’amministrazione civile-militare delle regioni occupate dai russi. Le dichiarazioni hanno fatto crollare gli indici della Borsa di Mosca di oltre il 10%. Atteso per oggi – secondo la testata online russa Rbc che cita tre fonti vicine all’amministrazione presidenziale – un possibile discorso alla nazione del presidente russo Putin, in merito ai referendum per l’unione alla Russia nei territori delle regioni di Lugansk, Donetsk, Cherson e Zaporizhzhia.

Tempestiva, invece, la risposta di Kiev che, tramite il capo dell’Ufficio del presidente ucraino Zelensky, Andriy Yermak, definisce i referendum un «ricatto ingenuo da parte di chi sa combattere solo contro bambini e persone specifiche. Il nemico ha paura, manipola primitivamente». Duro attacco anche da parte del ministro degli Esteri ucraino sui «finti referendum» che – continua Dmytro Kuleba su Twitter – «non cambieranno nulla. E nemmeno qualsiasi mobilitazione ibrida. La Russia è stata e rimane un aggressore che occupa illegalmente parti del territorio ucraino. L’Ucraina ha tutto il diritto di liberare i suoi territori e – conclude – continuerà a liberarli qualsiasi cosa dica la Russia».

Accuse a Mosca anche da parte dell’Europa. «I referendum di Putin in Ucraina per annettere territori occupati con le armi sono un insulto alla democrazia e alle Nazioni Unite», ha scritto su Twitter il commissario europeo per l’Economia, Paolo Gentiloni.

Nel frattempo, la Duma, la camera bassa del Parlamento russo, ha approvato sempre oggi una serie di emendamenti al codice penale che prevedono il rafforzamento delle pene in caso di «mobilitazione» e legge marziale. Per la renitenza alla leva è prevista una pena fino a dieci anni di reclusione. Gli emendamenti andranno in votazione domani al Consiglio della Federazione prima di essere promulgati dal presidente Vladimir Putin, il quale ha chiesto di ottenere in tempi rapidi l’aumento del volume delle imprese militari russe e di e ridurne i tempi di produzione.

La situazione sul campo: le forze di Kiev riconquistano città nel Lugansk

Mentre sul fronte diplomatico la situazione è in stallo, sul campo l’esercito di Kiev continua a guadagnare terreno. La controffensiva in corso, che la settimana scorsa ha permesso di liberare quasi tutta la regione di Kharkiv, ora si sta spingendo sempre più a oriente. L’esercito di Kiev ha riconquistato, infatti, un villaggio vicino alla città orientale di Lysychansk, nel Lugansk. I russi, ora, non hanno più il pieno controllo su Lugansk, in generale sul Donbass, la regione orientale che ormai mesi fa era diventato l’obiettivo principale della guerra. È stato il governatore della stessa autoproclamata repubblica – Serhiy Haidai – a rendere noto che le forze armate ucraine «hanno preso il pieno controllo di Bilohorivka», un sobborgo di Lysychansk. A Haidai, gli fa eco anche il presidente Zelensky che nel suo video messaggio alla nazione ha avvertito i soldati russi nel Pese: «hanno solo due opzioni: scappare dalla nostra terra o arrendersi».

