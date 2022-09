Venezia, scoppia un incendio allo stabilimento della Bottecchia Cicli. Il sindaco di Cavarzere: «Chiudete le finestre» – Il video

Brucia la Bottecchia Cicli di Cavarzere. Le fiamme stanno avvolgendo una delle più grandi aziende italiane produttrice di bici da corsa, mountain bike e eBikes. La colonna di fumo nero che parte dallo stabilimento nel Veneziano si può vedere a molti chilometri di distanza. Come mostrato nel video pubblicato su Facebook da La Voce di Rovigo, squadre di vigili del fuoco stanno lavorando per spegnere le fiamme, ma i quotidiani locali riferiscono di altre esplosioni che continuano a verificarsi all’interno probabilmente a causa di diverse bombole di gas. L’allarme è partito intorno alle 16:30 e, oltre ai soccorsi, sul posto è arrivato anche il sindaco di Cavarzere, Pierfrancesco Munari. È stata fatta arrivare anche un’ambulanza, sebbene la presenza di qualcuno all’interno dello stabilimento sia da escludersi visto che di domenica l’azienda è chiusa. Stando alle prime informazioni, a prendere fuoco pare essere stato il magazzino. Su Facebook, Munari chiede collaborazione e invita i cittadini di Cavarzere a chiudere le finestre, «in attesa di capire se vi è un rischio per la salute pubblica» e ha firmato un’ordinanza per chiudere il traffico alla zona vicina al rogo.

