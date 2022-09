Luigi Di Maio perde la sfida a Fuorigrotta: il ministro ex M5s è quasi fuori dal parlamento

Luigi Di Maio perde la sfida diretta a Napoli Fuorigrotta con il candidato del Movimento 5 stelle Sergio Costa. E il suo partito Impegno Civico resta fuori dal Parlamento. Stando ai dati elaborati da Youtrend, Di Maio ha perso nel collegio uninominale della Camera di Napoli Fuorigrotta. E quindi, salvo improbabili sorprese, resterà fuori dal Parlamento. Secondo l’elaborazione di Quorum/Youtrend per Sky Tg24 è praticamente certa la vittoria di Sergio Costa del Movimento 5 stelle. E i numeri confermano. Quando sono state scrutinate 335 sezioni su 440 il candidato M5s Costa ha preso 51.492 voti, Di Maio ne ha 30.437. Mariarosaria Rossi per il centrodestra ha raccolto invece 28mila voti. Secondo i primi dati, difficilmente Impegno civico supererà lo sbarramento del 3% per il proporzionale. Il leader M5s Conte ha commentato il risultato del ministro degli Esteri: «Preferisco ricordare le battaglie che abbiamo fatto insieme e la determinazione che abbiamo messo per realizzare le nostre riforme, voglio restare a questo ricordo», ha detto Conte.

