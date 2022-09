Regno Unito, rivelato il monogramma di Re Carlo III: sarà inserito su edifici governativi, documenti e cassette postali – Le foto

È cambiato il codice reale del Regno Unito, il monogramma del monarca, che sarà utilizzato nei dipartimenti governativi, sui documenti postali, su alcuni francobolli e anche nelle note cassette postali rosse inglesi. Da ER, che stava per Elisabetta Regina, è diventato CR, ovvero Charles Rex (re in latino) più il III, all’interno delle due lettere intrecciate tra loro. Preparato dal College of Arms – che da secoli crea e conserva i registri ufficiali degli stemmi – è stato scelto personalmente da Re Carlo III tra una serie di modelli che erano stati progettati.

BBC / Nuova cifra reale di Re Carlo III, 27 settembre 2022

La versione per la Scozia

Per la Scozia c’è una versione a parte, approvata da Lord Lyon King of Arms, che presenta la corona scozzese.

BBC / Versione scozzese nuova cifra reale di Re Carlo III, 27 settembre 2022

Banconote e francobolli: gli altri cambiamenti in arrivo

La Banca d’Inghilterra ha inoltre dichiarato, secondo quanto riferisce la Bbc, che «entro la metà del 2024 entreranno in circolazione le nuove banconote con il ritratto di Re Carlo III» e l’immagine sarà rivelata entro la fine di quest’anno. Quello che si sa finora è che, come da tradizione, il profilo del nuovo monarca sarà rivolto in direzione opposta a quello del predecessore. Le banconote e le monete già esistenti però continueranno a mantenere la loro validità. Mentre nuovi francobolli entreranno in circolazione quando saranno esauriti quelli attuali. A novembre, verranno rilasciati 4 francobolli commemorativi della Regina che la ritraggono in diverse fasi del regno.

