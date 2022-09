Carlo III, la proclamazione dal balcone: i colpi a salve e gli urrà della folla – Il video

Come da tradizione, dopo la cerimonia nel palazzo di St James Carlo III è stato proclamato re dal balcone. La lettura pubblica dell’atto di proclamazione è stata accompagnata da colpi di cannone e dagli “Urrà” del pubblico. Il banditore ha letto la formula di rito con voce squillante, mentre reparti d’onore in alta uniforme si schieravano nel cortile del palazzo, adiacente a Buckingham Palace. Alla fine ha lanciato l’urrà per il nuovo re, riecheggiato dalla folla. Re Carlo ha intanto decretato che il giorno dei funerali della regina Elisabetta sarà festivo. Le esequie della sovrana dovrebbero svolgersi il 19 settembre ma che la data non è stata ancora ufficialmente confermata.

