Referendum Donbass, i primi dati dai filorussi: «Il 97% degli ucraini vuole l’annessione alla Russia»

Secondo i primi dati resi noti dalle commissioni elettorali create dalle amministrazioni filorusse, e trasmessi da Mosca attraverso un unico centro di raccolta dati, oltre il 97 per cento dei votanti si sarebbe espresso a favore dell’annessione alla Russia delle quattro regioni ucraine occupate dall’esercito di Mosca. A riportarlo è l’agenzia di stampa russa Tass. Più precisamente, con il 21,11 per cento delle schede scrutinate, sarebbero il 97,83 per cento i voti favorevoli nel Lugansk, il 98,35 per cento nel Donetsk (con il 22,48 per cento delle schede), il 97,79 per cento nella regione di Zaporizhzhia (con il 29 per cento) e il 97,05 per cento nella regione di Cherson (con il 28 per cento). I referendum organizzati dal 23 al 27 settembre nelle autoproclamate repubbliche di Donetsk e Lugansk e nelle regioni meridionali di Cherson e Zaporizhzhia, non sono riconosciuti dalla comunità internazionale, ma il Consiglio della Federazione russa (la Camera alta del Parlamento) potrebbe votare già il 4 ottobre per l’annessione dei quattro territori.

