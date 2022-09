Il testo di “Starman” di David Bowie venduto all’asta a 227mila euro. Sul foglio a quadretti le modifiche originali del cantante

Il testo di Starman, brano di David Bowie datato 1972, scritto dalla mano dell’artista, è stato venduto all’asta in Gran Bretagna per la somma di 203.500 sterline, quasi 227.000 euro. A farlo sapere è stata la società specialista nel settore musicale Omega Auctions. La canzone fa parte dello storico album Ziggy Stardust, uno dei più grandi successi del cantante britannico fenomenale successo del cantante britannico, ed evoca l’immaginifica figura di uno starman who waits in the sky, un uomo stellare che desidera incontrare gli umani. Il testo venduto è scritto con inchiostro blu su un foglio A4 a quadretti e faceva parte di una vendita più ampia intitolata David Bowie and Glam Rock inclusi poster e dischi in vinile. Nel prezioso documento musicale sono visibili anche le modifiche apportate da Bowie così come gli errori di ortografia corretti dal cantante. Il foglio è stato esposto nel corso di una retrospettiva al Victoria & Albert Museum dedicata nel 2013 all’artista scomparso nel gennaio 2016 all’età di 69 anni. Il compratore è un collezionista privato la cui identità non è stata rivelata.

