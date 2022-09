Fuga di gas da Nord Stream, una gigantesca nuvola di metano sopra Svezia e Norvegia – Il video

Il livello di metano nell’aria tra Svezia e Norvegia ha raggiunto un livello tale da aver formato una grande nuvola. Secondo i media locali, questa si starebbe dirigendo verso nord e potrebbe raggiungere le isole Svalbard entro un paio di giorni. Gli esperti dicono che sia dovuto al fatto che la fuoriuscita è avvenuta in una zona di mare relativamente poco profonda, cosa che ha favorito il raggiungimento dell’atmosfera in breve tempo. Lo scienziato del clima Stephen Matthew Platt parla di una quantità di emissioni che «corrispondono al doppio delle emissioni annuali di metano dell’industria petrolifera e del gas in Norvegia». Dall’istituto norvegese di ricerca sull’aria Nilu, ad Agder, si parla di circa 40 mila tonnellate di metano. «Non è pericoloso per l’uomo», ha assicurato Platt, «non è un gas infiammabile in queste quantità. È l’effetto climatico di cui invece stiamo parlando». Il gas rilasciato infatti, è comunque molto più potente dell’anidride carbonica nell’assorbire il calore del sole e nel riscaldare la Terra. Secondo Bjørn Samse, collega di Platt, queste 40mila tonnellate sono «un’emissione superflua che si aggiunge a tutte le altre», ma che comunque in relazione ad altri fattori inquinanti come la produzione di energia e dell’agricoltura «non sarà un’aggiunta molto grande». Il capo dell’energia danese, Kristoffer Böttzauw, ha detto che si aspetta che il gas sarà fuori dai condotti Nord Stream, che vanno dalla Russia alla Germania, entro domenica. «Riteniamo che metà del gas sia ormai esaurito da uno dei due tubi», ha detto Böttzauw durante una conferenza stampa.

Le accuse

Intanto, rimane ancora da chiarire cosa abbia provocato questa perdita di gas. In un primo momento, dalla Germania arrivavano accuse di «sabotaggio mirato» dirette alla Russia. Nelle ultime ore, invece, il servizio di intelligence esteri di Mosca ha dichiarato di essere in possesso di «alcuni materiali che indicano la pista occidentale nell’organizzazione e nell’attuazione dell’attacco terroristico». Il ministro svedese dell’Energia, Khashayar Farmanbar, ha inoltre affermato che è «molto probabile» che le falle siano state prodotte «deliberatamente», forse da un «soggetto diverso da uno Stato».

