Incidente aereo a Mantova, precipita un ultraleggero durante l’atterraggio: un morto e tre feriti gravi

È di un morto e tre feriti ricoverati in gravi condizioni il bilancio dell’incidente che ha visto precipitare un ultraleggero nel Mantovano, vicino al campo di volo di Ponteventuno, località del Comune di Curtatone. A bordo del Cessna 172M c’erano due uomini e due donne, tutti residenti nel Veronese. Il velivolo sarebbe stato in fase di rientro, quando è precipitato nel primo pomeriggio di oggi 2 ottobre. I tre feriti sono stati ricoverati in codice rosso negli ospedali di Mantova, Cremona e Brescia. Hanno tutti diversi traumi e le loro condizioni vengono definite gravi.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: