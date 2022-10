Tenta di uccidere la figlia della compagna di 8 mesi a calci e pugni: grave la piccola. Arrestato il patrigno

È ricoverata in gravissime condizioni una bambina di 8 mesi arrivata all’ospedale di Bergamo dopo essere stata colpita con calci, pugni e schiaffi dal compagno della madre. L’uomo, 28 anni, è stato arrestato ieri sera per il tentato infanticidio in un appartamento di Casarile, in provincia di Milano, dopo essere stato interrogato. Agli inquirenti della procura di Pavia, l’indagato avrebbe già ammesso le sue responsabilità. Era stata la nonna della bambina a chiamare i soccorsi, quando si è allarmata a seguito di diverse telefonate senza risposta. La nonna attorno alle 20 si è precipitata all’abitazione della bambina, e l’ha trovata priva di sensi, secondo quanto riporta Il Giorno. La piccola è stata così portata in un primo momento all’ospedale di Pavia, dove i famigliari avrebbero raccontato che la neonata era semplicemente caduta dal fasciatoio. I lividi sul suo corpo però hanno insospettito i medici, che hanno avvertito i carabinieri. Sul corpo della bambina sono stati individuati un trauma cranico, un’emorragia cerebrale e più fratture.

