Zelensky firma il decreto: «Impossibile negoziare con Putin». Mosca annuncia 200mila nuovi ingressi nell’esercito

È impossibile negoziare con Vladimir Putin. Questa è la decisione presa dal Consiglio di sicurezza e difesa nazionale ucraina lo scorso 30 settembre che oggi, 4 ottobre, è stata ratificata dal presidente Volodymyr Zelensky. A riportarlo è Ukrainska Pravda, che ricorda come prima della decisione del Consiglio, Kiev si era dichiarata pronta a negoziare con la Russia, «ma non con Putin». Nonostante gli avvertimenti indirizzati al Cremlino, le procedure per l’annessione delle province occupate di Donetsk, Lugansk, Cherson e Zaporizhzhia sono state portate avanti. Cosa che ha confermato «l’impossibilità di intrattenere negoziati con il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin». Nel decreto ratificato sono state inserite anche le prossime mosse che il governo di Kiev deve fare per poter garantire la difesa del proprio Paese, oltre all’approvazione della domanda per un ingresso accelerato nella Nato. L’impossibilità di «raggiungere la pace in Ucraina» è stata confermata anche dal portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Citato da Tass, ribadisce la necessità che vengano «soddisfatte le richieste della Russia». Per questo motivo, continua la mobilitazione parziale voluta da Putin. Il ministro della Difesa, Sergei Shoigu, ha fatto sapere che sono già più di 200 mila le persone che sono entrate nelle forze armate della Federazione. «I funzionari competenti sono stati incaricati di fornire ai mobilitati i necessari vestiti e di nominarli in posizioni militari», ha detto Shoigu citato da Ria Novosti, garantendo che questi si sottoporranno a un adeguato addestramento «in 80 campi e sei centri» dedicati.

