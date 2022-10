Ucraina, iniziata l’evacuazione dei civili a Cherson. Il governatore: «Il 40% dei civili ha già lasciato la Regione»

È iniziata l’evacuazione dei civili a Cherson da parte delle autorità di occupazione russe, in seguito all’avanzata delle forze ucraine. Il governatore dell’Oblast’ annesso alla Russia, dopo i referendum russi definiti «farsa» dalla comunità internazionale a fine settembre, ha confermato che le autorità stanno trasferendo i civili sulla riva sinistra del fiume Dnipro, per «tenere le persone al sicuro» e permettere ai militari di «agire con determinazione». «Stamattina ho attraversato in auto il centro di Cherson e non c’era nulla che facesse pensare a una forte pressione, ma quando sono arrivato al porto – ha continuato Vladimir Saldo – ho visto che le barche erano in attesa e già cariche di persone pronte ad andare sulla riva sinistra del Dnipro». Per Saldo, intervistato dalla tv russa, circa il 40% degli abitanti – riporta Interfax -ha già lasciato la regione, ma l’obiettivo per le autorità filorusse è quello di evacuare circa 50 – 60 mila civili entro una settimana. Per il capo dell’amministrazione militare regionale di Mykolayiv, Vitaly Kim, Mosca si starebbe preparando a bombardare Cherson, occupata dai russi. «Stanno evacuando la popolazione, dicono che le forze armate ucraine spareranno, colpiranno Cherson. Ma conoscendo le tattiche russe ho la sensazione che i russi si stiano preparando a colpire Cherson», ha detto citato da Unian. Ad annunciare l’evacuazione dei civili era stato, ieri 18 ottobre, il generale russo Serghei Surovikin, citato dall’agenzia Tass, dopo aver sottolineato che la situazione nelle aree dell’Ucraina interessate dalla cosiddetta operazione militare speciale russa, era «tesa». Secondo Surovikin, – citato dall’agenzia russa Interfax – dietro l’offensiva ucraina nell’Oblast’ di Cherson, ci sarebbe la Nato. In ogni caso, l’Armata non intende arrendersi. «L’esercito russo combatterà fino alla morte a Cherson», ha detto un funzionario filorusso.

