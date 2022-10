Regione Lazio, Lombardi (M5S): «Continua il lavoro anche con Iv-Azione»

Nel Lazio il M5s continuerà a lavorare con Italia Viva e Azione. La conferma è arrivata dall’assessora alla transizione ecologica e digitale della giunta di Nicola Zingaretti, nonché consigliera regionale del M5s del Lazio, Roberta Lombardi che, in un’intervista all’Ansa, ha ribadito che i partiti stanno «lavorando alla chiusura della legislatura». Quello di cui si stanno occupando in regione è «il collegato di bilancio. L’ultimo atto legislativo che faremo», ha concluso l’assessora, ribadendo così l’alleanza del campo largo che ora governa la regione Lazio. E sulla prossima tornata elettorale del Lazio, Lombardi sottolinea che quando «sarà il momento tireremo le somme del percorso fatto in questi due anni».

