Il compleanno di Putin e la “minaccia” della Lituania: «Raccogliamo i fondi per i fuochi d’artificio»

La Lituania sfotte Vladimir Putin nel giorno del suo 70esimo compleanno. Il ministro della Difesa del paese baltico Arvydas Anusauskas su Twitter ha deciso di festeggiare lo Zar con una frase che potrebbe sembrare persino minacciosa: «Oggi Putin in occasione del suo compleanno ha ricevuto un nuovo tavolo e un binocolo per comunicare con i visitatori. I lituani stanno raccogliendo fondi per alcuni ‘fuochi d’artificio’». Il primo capo di Stato a fare gli auguri a Putin, nel giorno del suo compleanno è stato il leader nordcoreano Kim Jong-un. Kim ha sottolineato nel suo messaggio i «risultati nel costruire una Russia potente» e ha espresso l’auspicio per lo «sviluppo di relazioni bilaterali», come ha riportato l’agenzia Kcna. Putin, ha aggiunto Kim, «gode del rispetto e del sostegno di grandi masse di persone. Oggi la Russia difende in modo affidabile la dignità dello Stato e i suoi interessi fondamentali dalle sfide poste dagli Stati Uniti e dalle loro forze vassalle. Una tale realtà è impensabile senza la sua leadership e la sua forte volontà».

