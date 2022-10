Ciclismo, Filippo Ganna vola: è suo il nuovo record dell’ora – Il video

Filippo Ganna è nella storia del ciclismo. Il campione azzurro, già vincitore dell’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e campione del mondo a cronometro, sulla pista del Tissot Velodrome di Grenchen, in Svizzera, ha stabilito il nuovo record dell’ora con 56,792 km, superando così il primato del britannico Dan Bigham con 55,548 km. Prima di cimentarsi in pista, l’atleta 26enne piemontese del Team Ineos aveva spiegato che «dietro a un tentativo come questo c’è un super lavoro, ma io cerco di non pensarci. È un lavoro diverso rispetto a qualsiasi altro tipo di sforzo: all’inizio vorresti spingere di più perché ti dici “ho le gambe”, provi buone sensazioni e vorresti andare oltre. Poi però arrivi a un punto che viene chiamato “off” e cominci a soffrire. È più con la testa che con le gambe, e devi superare i tuoi limiti».

