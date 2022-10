Ferrovie tedesche in tilt, stop a tutto il traffico a lunga percorrenza: «È stato un sabotaggio»

C’è un sabotaggio dietro il caso delle ferrovie tedesche? Deutsche Bahn ha comunicato stamattina che un guasto tecnico ha determinato un completo arresto del traffico a lunga percorrenza nella Germania settentrionale. La causa è stata indicata in un problema ai sistema GSMR (sistema internazionale di telefonia mobile per le comunicazioni ferroviarie), che nel frattempo sarebbe rientrato. Ma le stesse ferrovie tedesche hanno annunciato che si è trattato di sabotaggio, come riferisce la Dpa e conferma l’Afp. I cavi del sistema «sarebbero infatti stati rubati o distrutti di proposito». La Bild cita fonti della sicurezza per far sapere che per adesso indizi sui responsabili non ce ne sono. Ad essere colpiti sono stati i Laender di Brema, Amburgo, Bassa Sassonia e Schleswig-Holstein, come ha fatto sapere la Deutsche Bahn su Twitter.

