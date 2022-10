Bombardamento di Kiev, Zelensky: «I russi cercano di spazzarci via dalla faccia della terra» – Il video

Il messaggio del presidente: ci sono morti e feriti, non lasciate i rifugi

«Stanno cercando di distruggerci e spazzarci via dalla faccia della terra». Questo scrive il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky su Telegram e Facebook durante il bombardamento di Kiev e di altre città ucraine. Rivolgendosi alla Russia senza citarla, Zelensky ha detto: «Distruggi la nostra gente che dorme a casa a Zaporizhzhia. Uccidi le persone che vanno a lavorare a Dnipro e Kiev’. L’allarme aereo sta continuando a suonare in tutta l’Ucraina. Ci sono missili che colpiscono. Purtroppo ci sono morti e feriti. Si prega di non lasciare i rifugi. Prendetevi cura di voi e dei vostri cari. Teniamo duro e diventiamo forti».

