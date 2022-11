Al G7 Tajani blinda l’alleanza con gli Stati Uniti. Blinken: «Su tante questioni parliamo con una voce sola»

Primo vertice internazionale per il nuovo ministro degli Esteri: «L’ho ribadito in modo chiaro: l’Italia è dalla parte dell’Europa, della Nato e dell’Occidente»

«Abbiamo rinforzato l’alleanza Italia-Usa e trovato punti di comune accordo anche su alcuni temi di politica industriale, come terre rare e materie prime, indispensabili per la produzione di alta qualità». Questo il bilancio del ministro degli Esteri Antonio Tajani dopo il suo primo bilaterale con l’omologo statunitense Antony Blinken. Il loro incontro è avvenuto a margine del G7 dei ministri degli Esteri, che si è svolto questa mattina a Münster, in Germania. Tra Italia e Usa «c’è un forte partenariato e un’alleanza di cui siamo grati – gli ha fatto eco il segretario di Stato americano – Parliamo con una voce sola su tante questioni cruciali». Durante il bilaterale, Tajani ha ribadito l’impegno dell’Italia «nella Nato, nell’Ue e con gli Stati Uniti» e ha lanciato una frecciatina al governo tedesco. Con Blinken, ha precisato il ministro degli Esteri, c’è «convergenza anche sulla Cina, considerata un interlocutore ma anche un competitor». Il messaggio (indiretto) è rivolto al cancelliere Olaf Scholz, che nelle scorse ore ha incontrato il leader cinese Xi Jinping a Pechino. Nelle ultime settimane, l’esecutivo di Berlino è stato criticato per aver deciso di vendere una quota del porto di Amburgo – considerato un’infrastruttura strategica – al gigante della logistica cinese Cosco. «Vogliamo difendere le nostre reti – ha commentato oggi Tajani – Non possiamo vendere i nostri porti e le nostre infrastrutture ad altri, perché ne va anche della sicurezza nazionale».

«Nessuno qui ha dubbi sull’Italia»

Nel corso della riunione dei sette ministri degli Esteri, il vicepresidente di Forza Italia è intervenuto anche sulla questione dell’energia. Secondo Tajani, è fondamentale impostare una «strategia comune», affinché «non ci sia un costo troppo alto del gas che noi acquisteremo da altri Paesi, compresi gli Stati Uniti». Per quanto riguarda il cambio di governo in Italia – e le preoccupazioni di alcuni Paesi partner sulle posizioni di Silvio Berlusconi – il ministro degli Esteri ha assicurato che da parte sua e del nuovo esecutivo non ci sarà nessuna ambiguità in politica estera. «Nessuno ha fatto cenno a possibili o ipotetiche posizioni di distinguo nell’ambito della maggioranza del governo italiano – ha assicurato Tajani – Tutti quanti hanno fiducia nel governo, hanno dimostrato grande attenzione alle nostre posizioni, che ho ribadito in modo molto chiaro: noi siamo dalla parte dell’Europa, della Nato, dell’Occidente, delle relazioni transatlantiche, e siamo per difendere l’indipendenza dell’Ucraina, puntando però a raggiungere la pace».

Foto di copertina: ANSA / ANGELO CARCONI | Il ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani durante la seconda riunione dei ministri degli Esteri dei Paesi G7 a Münster, in Germania (4 novembre 2022)

Continua a leggere su Open

Leggi anche: